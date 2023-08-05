Yalova'da Trafik Kazası: 1 Kişi Yaralandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yalova-İzmit kara yolunda seyreden bir otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı ve yağmur suyu kanalına düştü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.