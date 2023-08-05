Yalova'da Trafik Kazası: 1 Kişi Yaralandı
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yalova-İzmit kara yolunda seyreden bir otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı ve yağmur suyu kanalına düştü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yalova-İzmit kara yolunda seyreden ve kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 16 EIG 47 plakalı otomobil, Çiftlikköy'de kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yağmur suyu kanalına düşen araç, menfeze çarparak durabildi.
Sürücünün hurdaya dönen araçta sıkışarak yaralandığı kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.