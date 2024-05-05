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Yalova'da trafik ışıklarında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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Yalova'da trafik ışıklarında aniden yola fırlayan ve bir aracın motoruna giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yavru kedi, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yalova'da trafik ışıklarında aniden yola fırlayan ve bir aracın motoruna giren yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre Gaziosmanpaşa Mahallesi Dörtyol mevkisinde trafik ışıklarında yavru bir yavru kedi aniden yola fırladı.

Bir vatandaş, kediyi kurtarmak için aracından indi. Bu kez yavru kedi, ışıklarda bulunan hafif ticari aracın motor bölümüne girdi.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, aracın motor bölümünden kediyi çıkaramayınca araç İtfaiye Müdürlüğü'ne götürüldü.

Burada ekipler, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkarıp Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Yalova trafik kedi Yaşam Güncel Haberler

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