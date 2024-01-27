Yalova'da Tersane İşçileri Zehirlendi
Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede akşam yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 20 işçi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede akşam yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 20 işçi hastaneye kaldırıldı.
Tersaneler bölgesinde, iddiaya göre akşam yemeği yiyen 20 işçi zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.