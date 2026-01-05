Haberler

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 polis memurunun şehit olduğu operasyon sonrası kent genelinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada gözaltına alınan 73 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 43'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sının tutuklanmasıyla dosyada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
