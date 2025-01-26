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Rögardan mavi su fışkırdı, AFAD inceleme başlattı

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Yalova'da rögardan taşan mavi renkli su bölge halkında tedirginlik yarattı. AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptı. Valilik mavi suyun bir kimya firmasının gıda renklendiricisinin yağmur sonrası kanalizasyona karışması sonucu oluştuğunu açıkladı.

Yalova'nın Taşköprü beldesinde rögardan mavi renkli su taştı. Tedirgin olan bölge halkı durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İNCELEME YAPILDI

Sanayi kuruluşlarına yakın bölgede bulunan mavi su taşkınıyla ilgili Yalova Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği ve Yalova AFAD bölgede inceleme yaptı.

GIDA BOYASI ÇIKTI

Konuyla ilgili Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre, rögardan taşan mavi renkli suyun gıda renklendiricisi olduğu bildirildi. Bölgedeki bir kimya firmasının depolama alanında açıkta bulunan "Brilliant Blue" adlı renklendiricinin yağmur sonrası kanalizasyona karıştığı ve bu nedenle de mavi renkli su taşkınının yaşandığı öğrenildi. Yaşanan durum bölgede alınan numunelerin analizleri sonucunda netlik kazanacak.

Rögardan mavi su fışkırdı, AFAD inceleme başlattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıREPTİLYANDÜŞMANI:

bu nedir yarabbi insan sokakta dolaşmaya korkar olduk

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

marketlerde satılan renk renk çeşit çeşit şekerleme ve atıştırmalıklar cipsler gıda boyası ve suni tat vericilerle lezzetli görünen sanayi imalatı vücuda zararlı sahte gıdalardır kimse bu konuyu haber yapmıyor tartışmıyor konuşmuyor yediğimiz ürünlerin hemen hemen hepsi kimyasal maddelerle doldurulmuş sahte suni gıda süsü verilmiş yiyeceğe benzetilmiş şeylerdir

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