Rögardan mavi su fışkırdı, AFAD inceleme başlattı

Yalova'nın Taşköprü beldesinde rögardan mavi renkli su taştı. Tedirgin olan bölge halkı durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İNCELEME YAPILDI

Sanayi kuruluşlarına yakın bölgede bulunan mavi su taşkınıyla ilgili Yalova Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği ve Yalova AFAD bölgede inceleme yaptı.

GIDA BOYASI ÇIKTI

Konuyla ilgili Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre, rögardan taşan mavi renkli suyun gıda renklendiricisi olduğu bildirildi. Bölgedeki bir kimya firmasının depolama alanında açıkta bulunan "Brilliant Blue" adlı renklendiricinin yağmur sonrası kanalizasyona karıştığı ve bu nedenle de mavi renkli su taşkınının yaşandığı öğrenildi. Yaşanan durum bölgede alınan numunelerin analizleri sonucunda netlik kazanacak.