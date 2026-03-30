Haberler

Yalova'da sağanak nedeniyle dereler taştı, 5 büyükbaş öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'nın Çınarcık ve Armutlu ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle derelerde taşma meydana geldi. 5 büyükbaş hayvan sele kapıldı, belediye ekipleri su taşkınına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Yalova'nın Çınarcık ve Armutlu ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde, 2 gündür devam eden yağışlar, dere yataklarında taşkınlara neden oldu. Çayla Deresi (Şelale Deresi) yoğun yağışın etkisiyle debisini artırarak taşma noktasına geldi. Taşma riskinin artmasıyla birlikte Esenköy Belediyesi ekipleri sahaya inerek çalışma gerçekleştirdi. Kepçe, dozer ve ekskavatörlerle dere yataklarında temizlik ve genişletme çalışmaları gerçekleştiren belediye çalışanları, suyun akışını rahatlatmak ve zararları en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çaylı Deresi kenarındaki bir işletme sel sularından etkilenirken bölgede hayvancılıkla uğraşan Nurhan Kaptan'ın, sele kapılan 5 büyükbaşın öldüğü belirtildi.

Armutlu ilçesinde suların kapladığı yollar belediyenin çalışması sonucu temizlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

