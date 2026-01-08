Haberler

Yalova'da SGK avukatını silahlı saldırı sonucu öldüren zanlı tutuklandı

Yalova'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat'ı silahlı saldırı sonucu öldüren şüpheli tutuklandı.

SGK avukatı Polat'ı (31) görevi başındayken dün düzenlediği silahlı saldırı sonucu öldüren H.H. (57), emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne getirildi.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Dün Şehit Ömer Faydalı Caddesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü binasına gelen H.H, kurum avukatı Zekeriya Polat ile görüşmek için girdiği odada Polat'a tabancayla ateş etmişti.

Kaçmaya çalışan şüpheli, o sırada kurumda bulunan jandarma ekibince yakalanıp polise teslim edilmişti. Ağır yaralanan Polat ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
