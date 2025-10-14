Haberler

Yalova'da Rüşvet Operasyonu: İl Göç İdaresi Personeli Görevden Uzaklaştırıldı

Yalova Valiliği, gözaltına alınan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personellerinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Operasyon, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarına yönelik başlatıldı.

VALİLİK: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Yalova Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personellerinin görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İl Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ilimizde 'Rüşvet, İrtikap, Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma' suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Kamu görevlilerine isnat edilen iddiaların doğrudan görevleri ile ilişkili olma ihtimali gözetilerek, soruşturmanın salahiyeti açışından ilgili kamu görevlilerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 ve devamı maddeleri uyarınca görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir."

