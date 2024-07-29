Yalova'da Panelvanda Uyuşturucu Operasyonu

Yalova'da durdurulan panelvanın ses sistemi içerisine gizlenmiş uyuşturucu hap ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, ilde torbacı tabir edilen şahıslara ulaştırarak mahalle ve sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yapacakları değerlendirilen şüphelilerin bulunduğu kapalı panelvanı durdurdu.

Operasyonda O.S, G.K, Ş.S. ve Y.Y'yi gözaltına alan ekipler, panelvanda narkotik köpeği "Gölge" eşliğinde yaptığı aramada, aracın ses sistemleri içerisine özel olarak zulalanmış 2 bin 688 adet hap ile 1,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiği belirtildi.