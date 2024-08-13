Yalova'da Otomobilde 72 Şişe Sahte Alkol Ele Geçirildi

Yalova'da bir otomobilde farklı büyüklüklerde 72 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.B. idaresindeki otomobili durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, sahte olduğu değerlendirilen bandrolsüz ve piyasaya satışa hazır halde 72 şişe alkollü içecek ele geçirerek muhafazaya aldı.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.