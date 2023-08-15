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Yalova'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucunda hayatını kaybeden kişinin cesedi, savcı incelemesinin ardından Yalova Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Sürücü ise gözaltına alındı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli- Yalova kara yolu Tavşanlı mevkisinde, M.S. idaresindeki 41 DE 731 plakalı otomobil Muğdat Ölmez'e çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ölmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ölmez'in cesedi, savcı incelemesinin ardından Yalova Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Sürücü M.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güven Kaya - Güncel

Şehir Hastanesi Yalova Güncel Haberler

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