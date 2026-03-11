Yalova'da Ortaokul Öğrencileri, 'Mehmetçikle Bir Gün Projesi' Kapsamında 18'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı Ziyaret Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yalova'da öğrenim gören ortaöğretim öğrencilerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın "Mehmetçikle Bir Gün Projesi" kapsamında 18'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret ettiğini bildirdi.

MSB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kalpten kalbe, milletin iki gücü: Gençler ve Mehmetçik! Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 'Mehmetçikle Bir Gün Projesi' kapsamında, Yalova'da öğrenim gören ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerimizi 18'inci Ana Üs Komutanlığımızda ağırladı. Öğrenciler, bu deneyimle Türk Silahlı Kuvvetlerini yakından tanıma fırsatı bulurken, askerlik mesleğini deneyimleyerek öğrenme imkanı yakaladılar."

Kaynak: ANKA