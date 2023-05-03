Yalova'da Negmar Ortaokulunun temeli atıldı

Yalova'nın Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde inşa edilecek Negmar Ortaokulunun temeli törenle atıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde inşa edilecek Negmar Ortaokulunun temeli törenle atıldı.

Negmar Denizcilik tarafından yaptırılacak okulun temel atma töreninde konuşan Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Negmar firmasına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Firmanın Genel Müdürü Kemal Gündüz de projeyle belde halkına hizmet etmekten duydukları mutluluğu dile getirerek, "Okul projesinin tamamlanmasıyla evlatlarımız modern ve gelişmiş eğitim yuvasına sahip olacak." dedi.

Programa, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ve vatandaşlar katıldı.