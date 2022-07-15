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Yalova'da kontrolden çıkan otomobil boş iş yerine girdi

AA - Cem Mete Okur - Güncel
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Yalova'da kontrolden çıkan otomobil boş iş yerine girdi

Yalova'da bir otomobilin kontrolden çıkarak iş yerine girmesi sonucu hasar meydana geldi.

Yalova'da bir otomobilin kontrolden çıkarak iş yerine girmesi sonucu hasar meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 77 EF 258 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Kazımiye Sokak'ta kontrolden çıkarak kaldırımı aşıp Ersan Bilim'e ait boş durumdaki iş yerine girdi.

Araçta ve iş yerinde hasara yol açan olayın ardından sürücünün otomobilden inerek uzaklaştığı iddia edildi.

Otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden götürüldü.

Sürücüye ulaşmak için çalışma başlatıldı.

AA / Cem Mete Okur - Güncel

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