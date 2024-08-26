Üye Girişi
Haberler

Yalova'da kaybolan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açılan 2 kişi kayboldu. Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda, arama kurtarma çalışmalarını takip eden bir muhabir saldırıya uğradı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28), Dereağzı mevkisinden önceki gün 2 kişilik kanoyla denize açıldı. Bozburun mevkisine doğru ilerleyen iki arkadaş, Tavşantepe bölgesinde kayboldu.

Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin hem havadan hem de denizden arama kurtarma çalışması başlattığı Piner ve Coşkun'un son olarak Sahil Güvenlik yetkilileriyle telefonla görüşüp yardım istediği öğrenildi.

Kısa bir süre sonra sinyal alınan bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri kanonun boş olduğunu tespit etti.

2 arkadaşın dengelerini kaybedip alabora oldukları ya da sahile yüzerek geçebileceklerini düşünüp kanoyu terk etmiş olabilecekleri değerlendiriliyor.

Arama kurtarma çalışmaları, 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri,1 Sahil Güvenlik dalış timi, 1 deniz polisi, 1 deniz polis dalış timi, 6 AFAD lastik botu, STK'ler ve kara araçlarıyla birlikte 20 unsur ve 79 personelle devam ediyor.

Saldırıya uğrayan muhabir şikayetçi oldu

Arama kurtarma çalışmaları sürerken 2 arkadaşın yakınları olduğu iddia edilen bir grup, bölgede gelişmeleri takip eden Demirören Haber Ajansı muhabiri Zehra Baykal'a saldırdı. Kulağından ve çeşitli yerlerinden yaralanan Baykal, sağlık ekipleri tarafından Armutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baykal, tedavisinin ardından polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Armutlu yalova Saldırı Kaza Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fenerbahçe kaçıncı hafta bay geçecek 2024? Fenerbahçe hangi hafta, ne zaman bay geçiyor? Galatasaray kaçıncı hafta bay geçecek 2024? Galatasaray hangi hafta, ne zaman bay geçiyor? İş Bankası'nın ilk genel müdürü kimdir? Amedspor maçları hangi kanalda yayınlanıyor 2024? Sakaryaspor Amedspor maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Sakaryaspor Amedspor maçı ne zaman oynanacak? Amedspor maçı nerede, hangi statta oynanacak (Sakaryaspor - Amedspor)? Galatasaray Gaziantep maçı ne zamana ertelendi? N ile başlayan kelimeler! 4, 5, 6 harfli N ile başlayan Türkçe ve İngilizce kelimeler Galatasaray Young Boys maçı yarın mı, Çarşamba mı? R ile başlayan kelimeler! 4, 5, 6 harfli R ile başlayan Türkçe ve İngilizce kelimeler Seda Sayan programı neden bıraktı, Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok, ne zaman başlıyor? Galatasaray Young Boys muhtemel 11'leri! Galatasaray Young Boys ilk 11'i ne zaman açıklanacak? J ile başlayan kelimeler! 4, 5, 6 harfli J ile başlayan Türkçe ve İngilizce kelimeler Galatasaray Young Boys koreografi var mı? GS Young Boys maçında kareografi görseli ne olacak? 12. ev neyi temsil eder? Astrolojide 12. ev konuları! Astrolojide 12. ev nedir, neyi simgeler? Şaban Kap kimdir, Rize Derepazarı MHP ilçe Başkanı Şaban Kap neden öldürüldü? 11. ev neyi temsil eder? Astrolojide 11. ev konuları! Astrolojide 11. ev nedir, neyi simgeler? 10. ev neyi temsil eder? Astrolojide 10. ev konuları! Astrolojide 10. ev nedir, neyi simgeler? Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray Young Boys tur geçme ihtimalleri ne? 9. ev neyi temsil eder? Astrolojide 9. ev konuları! Astrolojide 9. ev nedir, neyi simgeler?
title