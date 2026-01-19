Haberler

Yaylada kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 1'i çocuk 5 kişi, 6 saatte kurtarıldı

Yaylada kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 1'i çocuk 5 kişi, 6 saatte kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'nın Delmece Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 1'i çocuk 5 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından 6 saat süren bir operasyonla kurtarıldı.

YALOVA'da yoğun kar yağışı nedeniyle Delmece Yaylası'nda mahsur kalan 1'i çocuk 5 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından 6 saatte kurtarıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan Delmece Yaylası'na gezmeye giden 1'i çocuk 5 kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda araçlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 5 kişi, 6 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı

100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek

Yakın arkadaşının bu paylaşımını görünce hemen telefona sarıldı
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı

100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Okul arkadaşlarını böyle tehdit etmiş: Babam bir gün kral olacak...
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti

2. Lig takımına büyük şok! Real Madrid'i elediklerine pişman oldular