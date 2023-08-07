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Yalova'da kamyonet bahçeye düştü

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yaklaşık 2 metre yükseklikten düştüğü bahçede binaya çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yaklaşık 2 metre yükseklikten düştüğü bahçede binaya çarptı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 41 AEL 025 plakalı kamyonet, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarparak yaklaşık 2 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü.

Binaya çarpan kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Araç, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından vinç yardımıyla çıkarıldı.

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Kaynak: AA / Fikret Mazı - Güncel

Çiftlikköy Yalova Güncel Haberler

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