Yalova'da deniz yüzeyinde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

YALOVA'da deniz yüzeyinde bulunan kadın cesedinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde çalışan Yeliz Ay'a (40) ait olduğu tespit edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Feribot İskelesi'nde saat 13.00 sıralarında, deniz yüzeyinde hareketsiz kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisinin sudan çıkardığı ve kadına ait olan ceset, olay yeri incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada ölen kişinin Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde çalışan Yeliz Ay'a ait olduğu tespit edildi.

Ay'ın dün iş yerinde çantasını ve telefonunu bırakarak kurumdan ayrıldığı öğrenilirken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla incelemeler sürdürülüyor.