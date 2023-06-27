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Yalova'da kaçan kurbanlık boğa bir saatlik kovalamacanın ardından yakalandı

Yalova'da kaçan kurbanlık boğa bir saatlik kovalamacanın ardından yakalandı

Güncel Haberler

Yalova'nın Kazımiye köyünde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, bir saat süren kovalamacanın ardından yakalandı. Köylülerin verdiği mücadele cep telefonuyla görüntülendi.

Yalova'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, bir saat süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Merkeze bağlı Kazımiye köyünde vatandaşlar, kaçan boğayı yakalamak için peşine düştü.

Sahibini ve köylüleri bir saat peşinden koşturan boğa, bahçede sıkıştırıldı.

Yanına kimseyi yaklaştırmayan kurbanlık, uyuşturucu iğneyle bayıltıldıktan sahibi tarafından teslim alındı.

Kurbanlığı yakalamak için köylülerin verdiği mücadele, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Cem Mete Okur - Güncel

Yalova Güncel Haberler

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