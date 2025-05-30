Yalova'da Kaçan Koyun Trafikte Gündem Oldu
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sahibinden kaçan bir koyun, kara yoluna girerek trafikte ilerledi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Koyun, çevredekiler tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sahibinden kaçarak kara yoluna giren koyunu, vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yalova-İzmit kara yolu Çiftlikköy mevkisinde sahibinin elinden kaçtığı öğrenilen koyun, kara yoluna inerek trafikte ilerledi.
Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği koyun, bir süre kara yolunda ilerledikten sonra çevredekiler tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel