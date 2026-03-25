Yalova'da servis midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Güncelleme:
Yalova'da bir işçi servis midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Ş.U. (66) idaresindeki 77 ADC 754 plakalı işçi taşıyan midibüs, Bursa- Yalova kara yolu Paşakent mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, midibüsteki Gülcan U'nun (57) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 20 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Usta, yaptığı açıklamada, Gemlik'teki bir tekstil firmasında çalışan 21 kişiyi Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine taşıyan midibüsün yan yatması neticesinde trafik kazası gerçekleştiğini söyledi.

Kazada bir kadın çalışanın vefat ettiğini belirten Usta, "20 yaralımız var ama 20 yaralıdan 8'i hafif yaralı, 12 yaralı da ayakta tedaviyle normal hayatına dönen vatandaşlarımız. Yaralılardan 8'i devlet, 12'si özel hastanelerde tedavileri devam ediyor. Yeşil alandakilerin bir sıkıntısı yok." dedi.

Usta, kazayla ilgili adli tahkikatın başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Onur Erdik
