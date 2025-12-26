Haberler

Yalova'da hafif ticari araç, büyükbaş hayvana çarptı

Yalova'da hafif ticari araç, büyükbaş hayvana çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova-Armutlu kara yolunda bir hafif ticari araç, yolun ortasında bulunan büyükbaş hayvana çarptı. Olay sonrası araçta hasar meydana gelirken, hayvanın sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Yalova'da hafif ticari araç, büyükbaş hayvana çarptı.

Yalova- Armutlu kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 ZZC 74 plakalı hafif ticari araç, kara yoluna çıkan büyükbaş hayvana çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde büyükbaş hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon sürecini destekleyecek

Bakan Şimşek'in yüzünü güldüren haber! Jet hızıyla paylaşım yaptı
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek

Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi