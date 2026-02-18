Yalova'da taşan deniz nedeniyle balıkçı barınakları ve sahildeki yapılar zarar gördü

Yalova'da etkili olan fırtına nedeniyle taşan Marmara Denizi, Esenköy beldesinde balıkçı barınakları ve kıyı şeridinde bulunan bazı yapılarda hasara neden oldu.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları ve denizde meydana gelen fırtına nedeniyle Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde deniz taşkını yaşandı.

Taşkın nedeniyle balıkçı barınakları ve kıyı şeridinde bulunan bazı yapılarda hasar oluşurken, bölgede hasar tespit çalışmaları Esenköy Belediyesi personeli ile koordineli şekilde gerçekleştirildi.

Ayrıca fırtına ve taşkın olayına müdahale çalışmalarına destek vermek amacıyla Bursa ve Sakarya'dan AFAD İl Müdürlükleri ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Bölgede ekiplerin inceleme ve değerlendirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.