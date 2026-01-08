Yalova'da Fırtına Balkon Duvarını Yıktı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde etkili olan fırtına, Bayraktepe Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 4'üncü katındaki balkon duvarını yıktı. Olay sırasında çevredeki kimse yaralanmazken, sakinler büyük bir korku yaşadı. İlgili ekipler hasar tespit çalışmaları başlattı.
BALKON DUVARI YIKILDI
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel