Yalova'da Fırtına Balkon Duvarını Yıktı

Yalova'da Fırtına Balkon Duvarını Yıktı
Güncelleme:
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde etkili olan fırtına, Bayraktepe Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 4'üncü katındaki balkon duvarını yıktı. Olay sırasında çevredeki kimse yaralanmazken, sakinler büyük bir korku yaşadı. İlgili ekipler hasar tespit çalışmaları başlattı.

BALKON DUVARI YIKILDI

Yalova'da etkili olan fırtına nedeniyle Çiftlikköy ilçesi Bayraktepe Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 4'üncü katındaki balkon duvarı yıkıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

