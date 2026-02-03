Haberler

Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu

Güncelleme:
Yalova merkezdeki İDO Feribot İskelesi yanında denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği tespit edilemeyen kadının 40 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor ve cesedi otopsi için morga gönderildi.

Yalova'da feribot iskelesi bölgesinde kadın cesedi bulundu.

Yalova merkezdeki İDO Feribot İskelesi yanında deniz yüzeyinde bir kadını hareketsiz görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının cesedi, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

