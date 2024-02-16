Yalova'da evinde ölü bulunan yaşlı adam için soruşturma başlatıldı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, evinde cesedi bulunan yaşlı adamın ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı. İsmail Yaşar'dan (79) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri, içeri girdiklerinde Yaşar'ın öldüğünü belirledi. Olayın nedeni otopsi sonucu belirlenecek.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, evinde cesedi bulunan yaşlı adamın ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan İsmail Yaşar'dan (79) bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
Bu adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlilerinin yardımıyla içeri girdi.
Ekipler, yerde hareketsiz yatan Yaşar'ın öldüğünü belirledi.
Yaşlı adamın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Yalova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.