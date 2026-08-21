Yalova'da Hamile Kadın Eşi Tarafından Öldürüldü

Yalova'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 8 aylık hamile kadının cenazesi toprağa verildi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde dün kocası Muhammed D. tarafından pompalı tüfekle vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sultan Pelit D'nin bebeği, sezaryenle dünyaya getirildi.

Operasyonun ardından erkek bebek, tedavisinin sürdürülmesi amacıyla kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.

Sultan Pelit D'nin cenazesi, Veysel Karani Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Eşini vurduktan sonra aynı tüfekle kendisine de ateş eden Muhammed D'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Muhammed D. ile eşi Sultan Pelit D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, pompalı tüfekle eşini vuran Muhammed D, aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

Kaynak: AA