Üye Girişi
Haberi Paylaş
Yalova'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü

Yalova'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü

Güncel Haberler

Yalova'nın Altınova ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Yalova'nın Altınova ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Subaşı Kalıcı Konutlar mevkisinde B.K. idaresindeki 77 ABF 597 plakalı hafif ticari araç devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile V.G. ve H.S'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cesetler, savcının incelemesinin ardından Altınova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güven Kaya - Güncel

Tragger Subaşı Yalova Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title