Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Yalova'nın Armutlu ilçesinde aynı devre mülkü birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı. Eş zamanlı operasyonlarda sahte sözleşmeler ve dijital materyaller ele geçirildi.

İlçede aynı devre mülkün çok sayıda kişiye satıldığı, şüphelilerin mağdurlara telefon bankacılığı üzerinden kredi çektirip bu tutarları şirket hesaplarına yönlendirdikleri, kullanılmayan devre mülkler için aidat talep edildiği, ödeme yapmayanlar hakkında ise icra takibi başlatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince Armutlu, İstanbul ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda dijital materyal, cep telefonları, SIM kartlar ve çok sayıda sahte devre mülk sözleşmesi ele geçirildi. Yapılan incelemede, mağdurların hak arama girişimlerini engellemek amacıyla paravan şirketler kurulduğu, bu yöntemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Kazım Bulut
