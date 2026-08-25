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Yalova'da Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 1 Yaralı

Yalova'da Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 1 Yaralı
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Bedri Erbey yönetimindeki 34 BV 6870 plakalı otomobil, yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralı sürücü, Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Bedri Erbey idaresindeki 34 BV 6870 plakalı otomobil, yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin otomobilden çıkardığı hafif yaralı sürücü, Çınarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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