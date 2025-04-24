Yalova'da deprem nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

(YALOVA) - Yalova Valiliği, İstanbul'un Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Valiliğin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Yalova'da da hissedildiğini hatırlatılarak, 24 Nisan'da eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizde yapılan incelemelerde okullarımızda herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Ancak öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24.04.2025 Perşembe günü eğitim- öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; engelli personel, hamileler, 10 yaş altı çocuğu bulunan anneler (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) ve malül gaziler, herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın bir gün idari izinli sayılacaktır."