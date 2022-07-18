Denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında denize düştüğü iddia edilen kılavuz kaptan yaşamını yitirdi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında denize düştüğü iddia edilen kılavuz kaptan yaşamını yitirdi.

Çiftliköy demirleme sahasındaki tanker gemisine yanaşan "Yalova Pilot 2" isimli bottaki kılavuz kaptan Cafer Kıribrahim, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

Denizden çıkarılan Kıribrahim, kıyıda bekleyen sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılavuz kaptan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title