Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheli, Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda F.K.E.I. ve A.M.M.E, gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel