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Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheli, Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda F.K.E.I. ve A.M.M.E, gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel
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