Yalova'da Deaş'a Yönelik Operasyon... İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bu Hain Saldırı Sonucunda Maalesef 3 Kahraman Polisimiz Şehit Olmuştur"

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyona ilişkin, "Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır" dedi. Yerlikaya, çıkan çatışmada 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini, operasyonun saat 09.40’da tamamlandığını bildirdi.

