Yalova'da Çöp Kamyonu ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen kazada çöp kamyonu ile minibüs çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı, yaralıların durumu stabil.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çöp kamyonu ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yalova-İzmit kara yolu Taşköprü beldesi mevkiinde Yalova istikametine giden Yalova Belediyesine ait 77 AAT 861 plakalı çöp kamyonu ile 34 SJ 3722 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan F.A. ve M.O. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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