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Yalova'da Çocuklar 'Senin de Bir Ağacın Olsun' Etkinliği Düzenledi

Yalova'da Çocuklar 'Senin de Bir Ağacın Olsun' Etkinliği Düzenledi
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Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi kreşindeki çocuklar, doğa bilincini artırmak amacıyla 'Senin de Bir Ağacın Olsun' temalı fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik, Hersek Lagünü Sulak Alanı'nda yapıldı ve çocuklara doğa ve çevre koruma konularında bilgi verildi.

Yalova'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi kreşinde öğrenim gören öğrenim çocuklar, "Senin de Bir Ağacın Olsun" temalı fidan dikimi etkinliği yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü sorumluluğundaki Hersek Lagünü Sulak Alanı'nda düzenlenen etkinlikle öğrencilere doğaya katkı sağlamak, çevre bilincini aşılamak, sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak, çocukları çevre koruma konusunda bilinçlendirmek doğanın ve yeşilin önemine dair farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Etkinlik sonrası Hersek Lagünü Sulak Alanı'nda bulanan Kuş Gözlem Alanı ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde çocuklar gezdirilerek alan hakkında bilgiler verildi.

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Kaynak: AA / Güven Kaya - Güncel
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