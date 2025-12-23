Haberler

Yalova'da doğaya 50 sülün salındı

Güncelleme:
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, doğanın dengesine katkı sağlamak amacıyla 50 sülün doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, doğanın ekolojik dengesine katkı sağlamak ve biyolojik çeşitliliği desteklemek amacıyla sülün salımı gerçekleştirildi.

Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 5 kutu içerisinde bulunan toplam 50 sülün doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Programa Esenköy Belediyesi Meclis Üyeleri Erdem Küçük ve Ramazan Başboğa, Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Melike Saraçoğlu katıldı.

Sülünleri doğaya bırakan Küçük, doğanın korunmasına yönelik her türlü çalışmanın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA / Murat Şener
