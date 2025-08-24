Yalova'da Batık Tekne Kazasında Cenaze Çıkarma Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın cenazesi, 19 gün sonra 68 metre derinlikte tespit edildi. Hava şartları uygun olursa yarın çıkarma çalışmalarına devam edilecek.

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte tespit edilen cenazesini çıkarma çalışmalarına hava şartlarının uygun olması durumunda yarın devam edileceği belirtildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri bugün bölgeye gelmezken, deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri de kaza kırımın olduğu ve Yukay'ın cenazesinin tespit edildiği bölgede, cenazenin bütünlüğünün bozulmadan çıkarılması için keşif çalışması yaptı.

Esra TÜRKER- Zehra BAYKAL- Barış YILMAZ- Zeki KARADENİZ/ YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
