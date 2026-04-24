Yalova'da baba ile kızının darbedilmesiyle ilgili sanığın yargılanmasına başlandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde baba Muhammed Baca ile kucağındaki 14 aylık kızını darbettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Ş.E. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, sanık yakınları ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Baba Muhammed Baca, anne B.B. ve darbedilen 14 aylık kızları M.İ.B, tedbir amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Hakimin söz verdiği tutuklu sanık Ş.E, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Olay günü bağırış seslerini duyunca dışarı çıktığını belirten Ş.E, kendilerini tehdit ettiğini ileri sürdüğü Muhammed Baca'yı görünce ağabeyine zarar verdiğini düşünerek saldırdığını söyledi.

Kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü Baca'ya ayağının çarptığı skuterle vurduğunu anlatan sanık Ş.E, şöyle devam etti:

"Vurduğumda çocuk kucağında değildi. Sonra dönüp tekrar baktığımda Muhammed çocuğu kucağına alıp burnundaki kanı kızının suratına sürdüğünü gördüm. Ben bir kez vurdum. İkinci kez skuter elimden kayıp gitti. Vurduğum cisim de skuterin bir parçasıydı. 3 çocuk babasıyım. Çocuk sevgisiyle büyümüş biriyim. Bu yaşıma kadar karakol görmedim. Tahliyemi talep ediyorum."

"En ağır cezayı almasını istiyorum"

Muhammed Baca da kızının halen bir ses duyduğunda kafasını tuttuğunu adeta, olayı yeniden yaşadığını savunarak, "Olay sırasında eşimi düşürmüşler. Kızım yoldaydı. Onu görünce kucağıma aldım. O sırada odunla vurdu Şener, skuter ile değil. Mahkemeyi yanıltıyor. Çocuğuma doğru vurdu. Kızım balık gibi çırpınırken tekrar vurdu. Kızım en ufak seste kafasını tutuyor. En ağır cezayı almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tanık S.E. ise olayın sıcaklığıyla tutuklu sanık olan kardeşinin elinden bir cisim alıp almadığını hatırlamadığını belirterek, "Olay günü Muhammed Baca ile karşılaştık. Bana hakaret etti. Bağırış çağırış olunca kardeşim geldi. Jandarmayla birlikte kadınların kavgasını ayırdım. Olayın heyecanıyla Şener'in elinden bir cisim alıp almadığımı hatırlamıyorum. Vurduğunu da görmedim." diye konuştu.

Olay gününü anlatan Muhammed Baca'nın eşi B.B. de jandarmanın kapıda eşiyle konuşurken kızını kucağına alarak yanlarına gittiğini belirtti.

Daha sonra kendisine yönelik bir saldırının olduğunu iddia eden B.B, "Arbede sırasında kızıma vurduklarını gördüm. Kızımın gözünde daha önceden bir şey yoktu. Tutuklu sanık, sopayla vurdu. İlk önce çocuk benim kucağımdaydı. Arbede sırasında yere bıraktım. Sonra N.E. beni itince yere düştüm. Sonra eşim bana doğru geldi ve kızımı kucağına aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Aile avukatlarının sanığın eyleminin yaralama olmadığını, kasten öldürmeye teşebbüs suçu nedeniyle dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine tevzi edilmesi talebinde bulundu. Talep üzerine sanığa, suç vasfının değişmesi halinde ek savunma yapabilmesi için süre verildi.

Yapılan savunmaların ardından hakim, sanığın tutukluluk halinin devamı kararı vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"Her şeyin bilinerek ve istenerek yaptığını açık açık gösteriyor"

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan aile avukatlarından Berika Kurt, ilk celsede sanığın ifadelerinin, kolluk ifadeleriyle çelişmesi üzerine sorulan soruya, olayın şokuyla hatırlamadığını iddia ettiğini söyledi.

Söz konusu açıklamaların sanığın her şeyin bilerek ve isteyerek yaptığını açıkça gösterdiğini savunan Kurt, şöyle devam etti:

"Biz Muhammed Baca ve M.İ.B'nin avukatları olarak suçun vasfının değişmesi, yani şu anda iddianame kasten yaralama neticesi sebebiyle kasten yaralamadan yazılmış olunsa da bebeğe karşı olan eylemin meydana getirdiği sonucun hayati tehlike oluşturacak düzeyde olması sebebiyle bunun bilinerek ve istenerek yapılması sebebiyle Ağır Ceza Mahkemesi'ne tevzini istedik. Çünkü ilk adli tıp raporunda bebeğin hayat tehlikesi olduğu yazıyor. Aynı zamanda beyin kanaması ve kafatası kırıkları da sabit."

Aile avukatı Tolga Taylı da olayın aslında bir yaralama değil "kasten öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde baba ve kızının, komşusu tarafından darbedildiği öne sürülen olayla ilgili gözaltına alınan Ş.E. tutuklanmıştı. Darbedildiği öne sürülen 14 aylık M.İ.B, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırıyla ilgili hazırlanan iddianamede, şüpheli Ş.E. hakkında toplam 36 yıla kadar hapis talebinde bulunulmuştu.