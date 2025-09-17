Yalova'da Ayı Yolda Koşarak Kaçtı

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde köy yoluna inen ayı, otomobilden koşarak kaçarken; sürücü o anları cep telefonu ile kaydetti.

Kocadere köyünde akşam saatlerinde otomobiliyle seyir halinde olan bir vatandaş, karşısına ayı çıkınca cep telefonuyla görüntüledi. Otomobilden koşarak kaçan ayı, çalılık alana giremeyince yol boyunca koşarak gözden kayboldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Zehra BAYKAL-Kamera: YALOVA,