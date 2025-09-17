Haberler

Yalova'da Ayı Yolda Koşarak Kaçtı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir ayı, köy yoluna inerek bir otomobilden kaçtı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde köy yoluna inen ayı, otomobilden koşarak kaçarken; sürücü o anları cep telefonu ile kaydetti.

Kocadere köyünde akşam saatlerinde otomobiliyle seyir halinde olan bir vatandaş, karşısına ayı çıkınca cep telefonuyla görüntüledi. Otomobilden koşarak kaçan ayı, çalılık alana giremeyince yol boyunca koşarak gözden kayboldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Zehra BAYKAL-Kamera: YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
