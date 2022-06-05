Yalova'da arızalanan kamyondan inerek kaçan 30 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Yalova'da arızalanan kamyondan inerek kaçan 30 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Güven Kaya - Güncel
Yalova'da arızalanan kamyondan inerek kaçan 30 düzensiz göçmen yakalandı

Yalova'da bulundukları kamyonun arızalanmasının ardından kaçan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Yalova'da bulundukları kamyonun arızalanmasının ardından kaçan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Altınova ilçesi Tavşanlı beldesi mevkisinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda dün arızalanan kamyondan ormanlık alana kaçan düzensiz göçmenleri yakalamak için jandarma ekiplerince başlatılan çalışma tamamlandı.

Ekiplerin sabah saatlerine kadar yaptığı çalışma sonucu araçtan inerek kaçan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Altınova İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor.

Bindikleri kamyonun dün arızalanmasıyla kasayı kaplayan brandayı keserek ormanlık alana kaçan 30 düzensiz göçmenin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

AA / Güven Kaya - Güncel

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