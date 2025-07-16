Yalova'da arazi yangını! Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin ve köy halkının müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına AFAD tarafından destek verildi.
Yalova'da arazi yangını çıktı. Köy halkının su tankeri olan traktörlerle destek verdiği yangın, yoğun çabalar sonucu kontrol altına alındı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde arazi yangını çıktı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Kılıç köyü kırsalında arazi yangını ihbarı üzerine bölgeye AFAD tarafından 1 arama kurtarma aracı, 3 arama kurtarma personeli ve insansız hava aracı (İHA) sevk edildi.
KÖYLÜLERİN YARDIMI İLE SÖNDÜRÜLDÜ
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan ve bir eve yaklaşan yangına, Altınova, Çiftlikköy, Taşköprü itfaiyeleri ile Orman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Köy halkının su tankeri olan traktörlerle destek verdiği yangın, yoğun çabalar sonucu kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler bölgeden ayrıldı.