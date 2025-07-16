Yalova'da arazi yangını! Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi

Yalova'da arazi yangını çıktı. Köy halkının su tankeri olan traktörlerle destek verdiği yangın, yoğun çabalar sonucu kontrol altına alındı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde arazi yangını çıktı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Kılıç köyü kırsalında arazi yangını ihbarı üzerine bölgeye AFAD tarafından 1 arama kurtarma aracı, 3 arama kurtarma personeli ve insansız hava aracı (İHA) sevk edildi.

KÖYLÜLERİN YARDIMI İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan ve bir eve yaklaşan yangına, Altınova, Çiftlikköy, Taşköprü itfaiyeleri ile Orman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Köy halkının su tankeri olan traktörlerle destek verdiği yangın, yoğun çabalar sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler bölgeden ayrıldı.