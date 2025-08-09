Yalova'da Araçlara Bıçakla Saldıran Şüpheli Polis Tarafından Yakalandı

Çınarcık ilçesinde yoldan geçen araçlara bıçakla saldıran bir kişi, polis tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirildi. Olay, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi ve soruşturma başlatıldı.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde yoldan geçen araçlara bıçakla saldıran şüpheli, polis tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirildi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çınarcık ilçesi Muhtar Ahmet Sugün Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yarı çıplak dolaşan bir kişi, seyir halinde olan araçlara bıçakla saldırmaya çalışırken, araç sürücüleri manevra yaparak şüphelinin yanından uzaklaştı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri ile gece bekçileri, şüpheliyi biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Zehra BAYKAL-Kamera: Yalova,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
