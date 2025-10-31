Yalova'da Akaryakıt İstasyonu Önünde Kaza: Bir Yaya Ağır Yaralandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Yalova-İzmit karayolu Çiftlikköy ilçesi bölümünde Yalova istikametine seyir halindeki F.S.A. (22) yönetimindeki 77 ACJ 020 plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştığı sırada D.B'ye (58) çarparak sürükledi.

Araç, akaryakıt istasyonunun yol kenarındaki tabelasına çarparak durabildi.

Otomobilin altında kalarak ağır yaralanan D.B. ile hafif yaralı sürücü olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan D.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.