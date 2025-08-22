Yalova'da Aile Yılı Etkinlikleri: Masal Günü ve Film Gecesi

Yalova'da Aile Yılı Etkinlikleri: Masal Günü ve Film Gecesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Aile ile Gün Batımında Masal Günü' ve 'Aile Film Gecesi' etkinlikleri, masal anlatıcısı Birgül Samurzirek'in katılımı ile çocuklara keyifli anlar sundu. Etkinlikte 'Küçük Prens' filmi açık hava sinemasında gösterildi.

Yalova'da, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Aile ile Gün Batımında Masal Günü" ve "Aile Film Gecesi" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Yalova Belediyesi ve Türk Kızılayı Yalova Şubesi işbirliğiyle Sahil Anıt Alanı'nda düzenlenen programda masal anlatıcısı Birgül Samurzirek eşliğinde çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Masal programının ardından aileler, açık hava sinema gösteriminde "Küçük Prens" filmini izledi.

Etkinlik sırasında katılımcılara yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti

AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.