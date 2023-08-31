Haberler

Yalova'da ahırda çıkan yangında 6 küçükbaş hayvan telef oldu

Güncel Haberler

Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan yangında 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan yangında 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Mecidiye köyünde Şükriye Çokyaşar'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, ahırın yanındaki inşaata sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye

Orman Genel Müdürlüğüne ait arazöz ile Armutlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında, ahırdaki 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak: AA / Cem Mete Okur - Güncel

Armutlu Yalova Güncel Haberler

title