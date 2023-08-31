Yalova'da ahırda çıkan yangında 6 küçükbaş hayvan telef oldu
Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan yangında 6 küçükbaş hayvan telef oldu.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan yangında 6 küçükbaş hayvan telef oldu.
İlçeye bağlı Mecidiye köyünde Şükriye Çokyaşar'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, ahırın yanındaki inşaata sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye
Orman Genel Müdürlüğüne ait arazöz ile Armutlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında, ahırdaki 6 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kaynak: AA / Cem Mete Okur - Güncel