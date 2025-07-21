Yalova'da 21 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Hükümlü Yakalandı

Yalova'da 21 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 21 ayrı dosyadan toplam 21 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N'nin Çiftlikköy ilçesinde olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 11 yıldır aranan hükümlü, ilçede belirlenen adreste yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.