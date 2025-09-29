Haberler

Yalova'da 2. Hamsi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen 2. Hamsi Festivali, Karadeniz kültürü ve lezzetlerini kutlamak amacıyla gerçekleştirildi. Konserler, yöresel lezzetler ve geleneksel gösterimlerle dolu etkinlikte 3 ton hamsi ikram edildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 2. Hamsi Festivali gerçekleştirildi.

Çınarcık Belediyesi ile Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği iş birliğiyle Turyol İskelesi önündeki Özgürlük Parkı'nda gerçekleştirilen festivalde, Karadeniz'in kültürel zenginlikleri tanıtıldı.

Efe Karagüzel, Selçuk Balcı, Tamer Eyüpoğlu ve İhsan Aydın konserleriyle Yalova ve çevre illerden gelen katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Festival boyunca kemençe, tulum ve horon gösterilerinin yanı sıra yöresel lezzetler tattırıldı, 3 ton hamsi ekmek ikram edildi.

Etkinlikte Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Karadeniz kültürünün ilçede yaşatılmasının önemini vurgulayarak, "Çınarcık'ta Karadeniz'in enerjisini hissettiren bu güzel organizasyona katkı sunan Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Murat Bayraktar'a ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum. Belediyemiz, bu tür kültürel etkinlikleri desteklemeye devam edecektir." dedi.

Festivale mülki idare amirleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel
Hamas'ı küplere bindiren iddia: ABD, Gazze'nin yönetimini Tony Blair'e verecek

Hamas'ı küplere bindiren iddia! Gazze'yi "Şeytanın kardeşi" yönetecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile 35 hafta sonra bir ilki başardı

Shakhtar Donetsk ile 35 hafta sonra bir ilki başardı
Süper Lig'de 20 saniyelik basın toplantısı

Gelmesiyle gitmesi bir oldu! Maç sonunda bakın kaç saniye konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.