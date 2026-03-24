Kaçırılıp ormanda 4 kişi tarafından dövüldü

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde İsa Aydınhan (18), kaçırılıp, ormanda 4 kişi tarafından dövüldü. Şüpheliler kaçarken, Aydınhan, "Telefonumu kırdılar, cüzdanımdan bazı eşyalarımı aldılar. Sonra 'Seni buralarda görmeyeceğiz' diyerek kaçtılar" dedi.

Olay, 22 Mart'ta saat 20.30 sıralarında Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi Çiçekçi Sokak'ta meydana geldi. Evinden çıkan İsa Aydınhan, yanına yaklaşan kağıt toplayıcı motosikletli bir kişi tarafından durduruldu. Motosikletli, elindeki cismi Aydınhan'ın beline dayayıp zorla araca bindirdi. Korktuğu için motosiklete binmek zorunda kalan Aydınhan, Kelebekçayırı mevkisindeki ormana götürüldü. Burada 4 kişi tarafından darbedilen Aydınhan'ın eşyaları gasbedildi. Şüpheliler kaçarken, Aydınhan da yolda karşılaştığı kişinin yardımı için polis merkezine gitti.

'TELEFONU KIRDILAR'

Şikayet sonrası soruşturma başlatılırken, İsa Aydınhan, "Yanıma kağıt toplayıcı arabası olan biri geldi. Motordan inip elindeki cismi belime dayadı. Bıçak sandım, korktum. Motora binmemi söyledi. Yaşça da benden büyüktü. Bu yüzden mecburen bindim. Kaçmayı düşündüm ama motor hızlanınca inemedim. Ormanlık alanda 3 kişi daha vardı. Hep birlikte darbedip, üstümü yırttılar. Telefonumu kırdılar, cüzdanımdan bazı eşyalarımı aldılar. Sonra 'Seni buralarda görmeyeceğiz' diyerek kaçtılar" dedi.

Haber/Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti

Netanyahu'nun kabusu! Demir Kubbe'yi delip İsrail'in kalbine saplandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri

Aylık gelirini açıkladı
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Savaşta Putin'in uykularını kaçıran senaryo! Tarihi resti çektiler

Savaşta Putin'in uykularını kaçıran senaryo! Tarihi resti çektiler
3 dakika süren evlilik: Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar

Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri

Aylık gelirini açıkladı
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi

Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi