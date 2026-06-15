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Çınarcık'ta refüje çarpan otomobilde hasar oluştu

Çınarcık'ta refüje çarpan otomobilde hasar oluştu
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada araçta hasar oluşurken, trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, refüje çarpan otomobilde hasar oluştu.

E.T. idaresindeki 77 DE 539 plakalı otomobil, Poyraz Caddesi Kemer Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın bulunduğu yerden çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Murat Şener
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